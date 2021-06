Emergência causa falta d´água em SAP

Desabastecimento pontual em Santo Antônio da Platina

A Sanepar informa que, nesta terça-feira (1º), trabalhou em conserto emergencial na rede de distribuição de água de Santo Antônio da Platina.

Poderá haver falta de água e/ou redução de pressão no Jardim Baggio, Jardim Campestre, Vila Coelho, Parte Baixa do Centro, Jardim Saúde, Jardim Sumaré, Jardim do Sol, Monte Sinai, Maria Tereza, Rennó, Rennó Park, Vila Rennó II e Tarumãs. A normalização deve ocorrer durante esta quarta-feira (2).

Podem ficar sem água os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

É pedida a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.