Confira a íntegra do mais novo decreto

Praticamente o mesmo do governo estadual com adequações ao município

O prefeito Professor Zezão (foto) seguiu exatamente o mesmo decreto do Governo do Paraná. O decreto platinense foi efetivado a partir deste fnal de semana com medidas restritivas para enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O texto modifica o funcionamento de restaurantes aos domingos e reduz o período de restrição de circulação de pessoas e de venda e consumo de bebidas alcóolicas. É praticamente ao do governo estadual e entrou em vigor às 23 horas desta quinta e segue até as 5 horas do dia 31 de julho.

Pelas novas regras, o toque de recolher, que começava às 20h, passa agora a valer das 23h às 5h. A comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo também fica proibida das 23h às 5h do dia seguinte.