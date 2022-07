Concluída etapa de asfalto do Jardim Castro em Jacaré

Implantados 13,5 mil m² com investimento de mais de R$ 1 milhão

O sonho da pavimentação asfáltica se tornou realidade para boa parte dos moradores do Jardim Castro, em Jacarezinho. Na semana passada a empreiteira concluiu a primeira etapa das obras de infraestrutura do bairro, que beneficiou 10 ruas, em um total de 13,5 mil m² de vias asfaltadas.

Para realizar a tão aguardada obra a prefeitura de Jacarezinho investiu R$ 1.000.035,00, com recursos vindos através de emenda do deputado federal Diego Garcia e contrapartida dos cofres do município.

Nesta primeira etapa foram pavimentadas as seguintes ruas: Luiz Fagá, Afonso Streitenberger, Renato Assumpção Quintanilha Braga, Luiz Marcolin, Antonio Galerani, Salomão Nacif Sfeir, Júlio Gonçalves dos Santos, Francisco Martoni, Alcides Ribeiro de Castro e Faysal Abdalla Thabet.

A realização de mais uma importante obra de infraestrutura é comemorada pelo prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares. “Mais uma obra de pavimentação licitada e concluída em pouco tempo de gestão. Temos uma série de obras executadas ou em andamento e o Castro já vive essa realidade de uma nova Jacarezinho. O trabalho segue com seriedade para que outros locais ainda sem pavimentação possam também ser asfaltados em curto ou médio prazo”, projeta.

2ª FASE

E a segunda fase da pavimentação do Jardim Castro, que levará asfalto a 100% das ruas do bairro, já está licitada e deve começar neste segundo semestre, ao fim das restrições impostas pelo período eleitoral.

Nesta fase serão implantados mais 8,2 mil m² de asfalto nas ruas que não foram beneficiadas pela primeira etapa do projeto (são elas: segundo trecho da Faysal Abdalla Thabet, João Chico, Alcides Castro Filho, Acácio Petrini, Ema da Silva Reis Ferreira e Adão Aparecido Querino), com o custo de R$ 788 mil, também com recursos oriundos do deputado Diego Garcia e contrapartida da prefeitura.