Compra Direta é exemplo ao País, diz Romanelli

Contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta sexta-feira, 6, o reconhecimento nacional do programa Compra Direta Paraná, finalista do Prêmio de Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública. “A estruturação deste programa é resultado de um esforço conjunto que permitiu transformá-lo em política pública. É um exemplo para o País e que merece reconhecimento pelos resultados que apresenta”, afirmou Romanelli, que atuou diretamente nesta iniciativa como secretário do Trabalho do Estado, no início da década passada.

Romanelli explica que o Compra Direta contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar, que é quem fornece os produtos, por meio de associações e cooperativas, e atende uma grande rede de assistência social. “É o típico caso do ganha-ganha. O programa fortalece o pequeno agricultor e coloca comida na mesa de quem mais precisa”, disse o deputado.

“No Paraná coordenei durante os anos de 2011 a 2014, a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e através do Programa Compra Direta, parceria com o governo federal, foram R$ 92 milhões investidos, dez mil agricultores familiares e 3.200 entidades sociais atendidos”, completa.