Sempre no primeiro e no segundo sábado do mês

Depois do período mais grave da pandemia, o comércio de Santo Antônio da Platina novamente abre no primeiro e no segundo sábado de cada mês sempre até 17 horas.

Neste sábado, dia dois, também, “devemos continuar usando máscara, usando álcool gel e mantendo distanciamento social, mas aos poucos estamos retomando as atividades”, disse o presidente da Associação Comercial e Empresarial local, Nelson de Camargo.