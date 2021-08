Começa a tramitar delegação de rodovias na Assembleia

O texto sobre pedágio corre em regime de urgência

O projeto de lei que prevê a delegação de rodovias estaduais paranaenses para a nova concessão rodoviária federal começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná. A mensagem encaminhada pelo Poder Executivo foi lida aos parlamentares na sessão plenária nesta semana.

O texto autoriza o Governo do Paraná a delegar à União, pelo prazo de até 30 anos, prorrogáveis por até mais 30, a administração de rodovias e a exploração de trechos de rodovias, ou obras rodoviárias estaduais. Segundo o texto, a União poderá explorar a via ou parte da via delegada diretamente ou por meio de concessão, nos termos das Leis Federais que regem as concessões. O texto tramita em regime de urgência.

A proposta determina ainda que a formalização da delegação aconteça por meio de convênio. Com isso, justifica o Executivo, há a possibilidade de o Estado destinar recursos para construção, conservação, melhoramento e operação de trechos ou rodovias que não sejam de responsabilidade dos concessionários. “Espera-se que o novo Projeto de Concessão das Rodovias Integradas do Paraná revigore e modernize a estrutura rodoviária do Estado, proporcionando maior e melhor integração do Porto de Paranaguá com as áreas produtoras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da ligação com países do Mercosul e integração com os estados vizinhos de São Paulo e Santa Catarina”, diz o texto da mensagem enviada pelo Governo.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), explicou o trâmite do processo. “O Estado precisa autorizar a delegação das estradas estaduais para a União. Uma vez autorizado isso, encaminha-se para o Tribunal de Contas da União para as analises necessárias, que deverão ser feitas antes do anuncio do edital de licitação. Portanto, é fundamental que a Assembleia participe, já que participou definitivamente na estruturação da mudança, estabelecendo que a nova concessão tenha tarifas de valores reduzidos, com transparência e, acima de tudo, com obras que se iniciem tão logo comecem as cobranças. A mensagem foi lida e segue a sua tramitação. Ela veio com pedido de regime de urgência. Com isso, encurtamos o tempo, pois há a urgência do governador encaminhar isso para o TCU”, esclareceu Traiano.

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), lembrou o trabalho da Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia na discussão do tema. “No primeiro semestre, por meio da Frente, mobilizamos sociedade paranaense e dissemos não ao modelo híbrido e à taxa de outorga. O governo ouviu o clamor da sociedade, mas confesso que gostaria de ver tudo pulicado antes no site da ANTT. O que pedimos foi licitação exclusivamente pelo menor preço de tarifa sem limite de desconto. Essa é a questão básica da discussão que a Frente encaminhou. O modelo novo é infinitamente melhor que o antigo, mas ainda há muitas questões a serem debatidas e discutidas”, disse. “Temos de ter um conselho de gestão das rodovias. O Paraná não pode abrir mão disso ou nos próximos anos não terá nenhuma influência sobre o que acontece no Estado”, completou.

O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato (PT), criticou o projeto apresentado pelo governo. “O que existe é uma nova proposta em contraponto a segunda apresentada pelo governo federal. Essa proposta fala de um novo modelo de pedágio, um modelo que não deixa de ser híbrido, pois, ao falar em menor preço de desconto da tarifa, atrela um aporte financeiro a cada percentual dado de desconto. Estamos perplexos em receber esse projeto sem saber para qual finalidade, quanto será o pedágio, quais as condições. O que temos de concreto é que a cessão das rodovias pode ser por 60 anos, de 30 anos prorrogáveis por mais 30”, avaliou. “Ficamos aqui triste com o que estamos vendo e vamos politicamente atuar e juridicamente ajuizar ações. A primeira que sugeri é que a gente entre na justiça para não votar um projeto de cessão se ainda não tem o projeto real, físico do que é a proposta de pedágio no Paraná”.

Repercussão – Os deputados estaduais comentaram a proposta do governo durante sessão. O líder do governo, deputado Hussein Bakri (PSD), explicou que a proposta começa a ser analisada na próxima semana pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia antes de ser debatida em plenário. “Certamente deverá receber emenda. Vamos debater, não vamos cercear o direito de ninguém, mas vamos tentar manter o escopo principal do projeto, daquilo que o governo deseja. Agora vamos discutir apenas a delegação, não temos outra discussão para fazer”, disse Bakri. Já o líder da Oposição, deputado Professor Lemos (PT), criticou a proposição. “Recebemos com preocupação esta mensagem do governo. O pedágio pode chegar a 60 anos sem determinar quais rodovias possam ser entregues ao governo federal para serem pedagiadas. Não concordamos com isso. O Paraná já tem pedágio demais”, opinou.

No total, 3,3 mil quilômetros de rodovias integram o pacote, subdivididos em seis lotes. Além dos R$ 44 bilhões em investimentos diretos (CAPEX), o pacote de concessões estima ainda outros R$ 35 bilhões destinados a custos de operação e manutenção das vias (OPEX). Entre as principais obras previstas, estão 1.783 quilômetros de duplicação de vias, sendo que 90% do total deverá ser executado até o sétimo ano da concessão.