Combate à pobreza será a prioridade do ano que vem no PR

Plano do Deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (foto abaixo em Santa Cruz do Monte Castelo com o prefeito Fran Boni e parceiros) disse que a principal prioridade a partir de 2023 é oferecer melhores condições de vida para a população mais necessitada. Ele cita que o combate à extrema pobreza deve ser prioridade a partir do fortalecimento e ampliação das políticas públicas nas áreas de educação, saúde, habitação e do trabalho.

“A pandemia deixou muitos desafios e mostrou muita desigualdade. É necessário forte apoio às famílias mais vulneráveis. Devemos estruturar novas ações do Poder Público para fazer frente aos problemas que ainda afetam a nossa sociedade”, afirmou Romanelli. “Políticas de educação, com o fortalecimento do ensino profissional, e de geração de emprego e renda são fundamentais”, destacou ele durante encontro com lideranças no Norte Pioneiro.

Romanelli disse que o Governo do Paraná já vem atuando nesse sentido, com um grande conjunto de obras nos municípios e de estímulo à atração de novas empresas. “O principal foco dessas ações está na criação de oportunidades de trabalho. É por isso que o Paraná se destaca entre os estados brasileiros na geração de emprego e na retomada do ciclo econômico”.

Políticas sociais – “Há outros programas que também devem ser desenvolvidos. É importante fazer obras pontuais, e o governo tem que fazê-las, mas a ação de governo tem que ser muito bem estruturada nas principais áreas. As políticas sociais são fundamentais no combate à extrema pobreza”, completa Romanelli.

O grande desafio do Paraná hoje, segundo Romanelli, é aliar a promoção do desenvolvimento econômico sustentável com a inclusão social e produtiva. “É o desafio no sentido de criar um estado de bem estar social, onde todos tenham oportunidade. A ação de governo tem que ser transformadora e uma prática cotidiana que vai além dos projetos estanques”, disse.

Ao tornar as políticas públicas permanentes, diz o deputado, elas se tornam eixos que estruturam a ação governamental. “É o desafio que teremos pela frente e há grande receptividade do governo em relação a fazer uma gestão ainda melhor. O primeiro governo já foi muito bom, mas pode melhorar e tem grandes possibilidades de acontecer isso”, avalia o deputado.

Prática – Romanelli disse ainda aos prefeitos da região que a ação efetiva deve ser a prática daquilo que o agente político defende e discursa. “O povo quer resultado, não discurso. Precisamos resolver os problemas da sua vida”, considerou. “Tudo aquilo que a gente já fez serve de referência positiva, mas temos que estar abertos para novas propostas que façam com que a ação governamental chegue de forma mais ágil e eficiente na ponta”.

Para Romanelli, a gestão pública precisa evoluir, acompanhando as transformações da sociedade e os anseios da população. “O mundo está em transformação e as pessoas esperam que a ação dos gestores públicos diminua as desigualdades. Cada um com seu emprego, sua casa, boa comida na mesa e acesso pleno aos serviços públicos na saúde e educação”, completa.