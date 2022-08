Cohapar regulariza 294 imóveis sem registro em Ibaiti

Programa Casa Fácil Paraná na modalidade Morar Legal

Nesta terça-feira (30), 294 famílias de Ibaiti, terão em mãos os títulos de suas propriedades registrados em cartório. O serviço de regularização fundiária (matrículas) foi realizado por meio do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Morar Legal, coordenado pela Cohapar – Companhia de Habitação do Paraná.

Nesta fase, conforme disse o prefeito Antonely Carvalho, foram contempladas famílias do bairro Jardim Nova Esperança. A Cohapar foi responsável pela contratação da empresa especializada no trabalho via licitação e também fiscalizou todas as etapas do processo. Os custos de R$ 209 mil foram integralmente subsidiados pelo Estado, por meio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

No Estado, o investimento total é de R$ 13,4 milhões. Já são 48 municípios atendidos com titulação; 16.296 títulos contratados, sendo 5.091 já entregues e mais de 4.300 em processo de registro.

Em Ibaiti, em outra modalidade do programa, será concedido o subsídio de R$ 15 mil a 120 famílias, com renda de até três salários mínimos, para o custeio da entrada do financiamento do Governo Federal.

Para saber mais sobre a modalidade Valor de Entrada, acesse https://www.cohapar.pr.gov.br/Casa-Facil/Valor-de-Entrada.