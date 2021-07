Cobra Repórter recebe prefeito e vereador

Debatem novos projetos para o município

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), recebeu a visita, nesta quarta-feira (28), do prefeito de Ariranha do Ivaí, Thiago Epifanio da Silva, e do vereador Marcelo Petriolli (foto) .

Eles estiveram em Rolândia para uma reunião com o deputado onde conversaram sobre os projetos para o município.

“Nos próximos meses, vamos fazer o anúncio de investimentos importantes para a cidade! O Prefeito Thiago e o vereador Marcelo são grandes parceiros e estamos trabalhando juntos em busca de investimentos do Governo do Estado para o município”, garantiu o deputado Cobra Repórter.

Ele aproveitou para destacar também o trabalho do vice-prefeito, Sebastião Derneis (Tião), e dos demais vereadores da base: Idemar Beleti, Marcos Gambá, Geibison e José Aparecido de Oliveira (Zezinho do Ônibus).

Vale lembrar que, recentemente, o deputado acompanhou o prefeito e vereadores em uma reunião com diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Claudio Stabile, em Curitiba, onde foi anunciado um estudo para um novo modelo de saneamento básico e a meta é garantir, nos próximos anos, o acesso de 90% da população de Ariranha à rede de esgoto.

Também conseguiram oficializar vários recursos em visitas ao secretariado estadual como, por exemplo, R$ 250 mil para aumentar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.