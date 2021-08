Cobra Repórter pede Refis e anistia para produtores de mel

Reivindicação direcionada ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário da Fazenda

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou nesta segunda-feira (9), um Requerimento na Assembleia Legislativa solicitando atenção especial para o setor de produção de mel no Paraná. Pede a criação de um programa de refinanciamento, um Refis, e anistias em virtude das dificuldades que o setor enfrenta devido aos efeitos da pandemia.

A reivindicação é direcionada ao governador Carlo Massa Ratinho Junior e ao secretário da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior.

“Os produtores de mel do Paraná, antes da pandemia, já se encontravam com dificuldades para manutenção de suas atividades. Atendendo ao apelo deles, solicitamos ao Governo do Estado que promova ações em prol da categoria, seja por meio de Refis em relação às dívidas, especialmente de impostos ou concedendo anistias para que alguns produtores que se encontram e estado pré-falimentar possam continuar com essa ocupação tão importante para economia do Paraná”, defendeu o parlamentar.