Cobra Repórter e vice-prefeito Renatinho focam investimentos

No município de Congonhinhas

O vice-prefeito de Congonhinhas, Renato Honório (Renatinho), esteve, nesta terça-feira (05), no gabinete do vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Eles conversaram sobre a realização das obras de pavimentação asfáltica na estrada de acesso ao Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe no valor de R$ 861.356,10, recurso do Governo do Estado intermediado pelo deputado.

O deputado Cobra Repórter já destinou outros recursos importantes para a cidade: para a castração de cães e gatos e, em breve, pais e mães poderão deixar seus filhos e irem trabalhar com a segurança de saber que eles estão sendo bem cuidados no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Santa Maria do Rio do Peixe. A creche está fechada desde 2018 (na gestão anterior) e, agora, com o recurso de R$ 300 mil destinado pelo deputado, ela está sendo reformada.

O deputado reforça seu compromisso com o prefeito de Congonhinhas, José Olegário Ribeiro Lopes (Dr. Zeco), o vice Renatinho e os vereadores Ademar Cardoso (Ademar Baiano), Cleilson da Silva e Joelglerson Ricardo de Lima (Jô).