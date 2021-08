Cobra quer apoio da bancada federal para aprovação de PL

Que garante exames laboratoriais solicitados por nutricionistas

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), está solicitando aos integrantes da bancada de deputados federais eleitos pelo Paraná, apoio para a aprovação do Projeto de Lei nº 5.881/2019, que obriga aos planos de saúde a realizarem exames laboratoriais solicitados por nutricionistas.

“Tenho recebido várias solicitações de nutricionistas que relatam as dificuldades com seus diagnósticos e tratamentos, porque os planos de saúde, e nem mesmo o SUS, realizam os exames solicitados por eles. Estes exames complementares são fundamentais para que possam realizar seus tratamentos com sucesso”, afirma o deputado.

Cobra Repórter destaca ainda que isso se trata de desrespeito ao Direito do Consumidor, que paga o plano de saúde para ter acesso integral a exames laboratoriais (Foto: Arquivo/Dálie Felberg/Alep).