Cobra incentiva geração de empregos

Com o impacto da pandemia, vários setores estão ampliando a produção e o Paraná apresenta resultados positivos em vários indicadores

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), visitou a cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, com o ex-vereador Valdemir Thomaz de Aquino. Eles conversaram sobre as demandas da cidade, principalmente, nas áreas de infraestrutura e saúde.

O deputado também foi até a confecção dos empresários do Grupo Paiva e Aquino, que emprega dezenas de pessoas na cidade. “O ex-vereador Aquino é um grande amigo! Ele é dono da empresa que vive um bom momento mesmo em meio à pandemia e nos apresentou um projeto que vai gerar ainda mais emprego e renda para a população de São José da Boa Vista”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O deputado lembra que, mesmo com o impacto da pandemia, vários setores estão ampliando a produção e o Paraná apresenta resultados positivos em vários indicadores, inclusive na geração de emprego, como mostra o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged): o Estado fechou o primeiro quadrimestre do ano com um saldo de 87,7 mil novos postos de trabalho, muito mais do que foi gerado no ano passado inteiro. Mesmo com a pandemia, o Paraná foi o segundo Estado que mais criou empregos em 2020.