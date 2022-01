Cobra destaca construção de moradias populares no Paraná

Deputado comemora novo anúncio do Governo do Estado

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, informou, nesta segunda-feira (17), que o Governo do Estado publicou cinco novos editais de chamamento público para a construção de empreendimentos em áreas públicas de 25 municípios. Os processos geridos pela Cohapar, a Companhia de Habitação do Paraná, somaram-se a outros dois abertos no final de 2021 e que preveem ao todo a construção de mais 1270 moradias.

Rancho Alegre é uma das cidades contempladas por indicação do deputado estadual Cobra Repórter: o investimento será de R$ 4 milhões e 560 mil reais para a construção de 38 moradias.

“Quero agradecer o prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra, pela confiança e também agradecer, mais uma vez, o governador Ratinho Junior e o presidente da Cohapar, Jorge Lange, por atenderem nosso pedido. O anúncio faz parte da política pública habitacional do governador Ratinho Junior iniciada em 2019, com foco em projetos para a população em situação de vulnerabilidade social. Atitude que vai permitir que milhares de famílias paranaenses obtenham condições dignas de moradia com baixo ou nenhum custo”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Entre os municípios com processos em andamento por indicação do deputado estadual Cobra Repórter também estão Colorado, Cornélio Procópio, Curiúva, Nova América da Colina, Nova Esperança, Porecatu e Primeiro de Maio.

Os projetos habitacionais fazem parte do programa Casa Fácil Paraná na modalidade Valor de Entrada. De acordo com dados do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), cerca de 90% das pessoas que não possuem casa própria no Paraná têm renda familiar de até três salários mínimos e, para grande parte delas, os altos custos de entrada nos financiamentos imobiliários é o principal entrave para a realização deste sonho. Foi a partir deste diagnóstico que o Governo do Estado lançou, em maio de 2021, a nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná, chamada Valor de Entrada.

A iniciativa oferece R$ 15 mil por família para que elas adquiram imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal em empreendimentos habilitados em um chamamento público da Cohapar. Sete meses após o seu lançamento, mais de R$ 181 milhões já foram liberados por meio da iniciativa, o que permitiu que mais de 11 mil famílias paranaenses deixassem o aluguel para trás.