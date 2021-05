Cobra acompanha Dudu em visita a secretário

Geração de empregos é meta do político

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve com o prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves (PSD), o Dudu, em Curitiba, para uma reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu), João Carlos Ortega.

“Na condição de vice-líder do Governo, meu papel é intermediar as demandas dos municípios do Norte do Estado. Aqui, com o Dudu, estamos solicitando ao secretário Ortega uma unidade do Meu Campinho para a cidade e também um barracão industrial”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Estimular a industrialização e, consequentemente, a geração de empregos são metas do deputado Cobra Repórter. “Criar essa infraestrutura é uma forma de atrair empresas e, assim, fortalecer as economias locais, a geração de mais emprego e renda, além de criar atrativos para manter os jovens nos municípios”, destacou o vice-líder do Governo.