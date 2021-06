Ciretran retoma atendimento em Santo Antônio

Por meio de articulação do prefeito e do vice com o Departamento de Trânsito do Paraná

O prefeito Professor Zezão e o vice Francisco Monteiro receberam no gabinete nesta terça-feira, dia 15, Valmir Antônio Moreschi, coordenador das Unidades Operacionais do Detran/PR, para anunciarem o retorno das atividades da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) em Santo Antônio da Platina.

Valmir, na qualidade de representante do Diretor Geral do Detran, Wagner Mesquita de Oliveira e do Diretor de Operações Adriano Furtado, informou que o atendimento será retomado, a partir desta quarta-feira, dia 16, no Parque de Exposições (EFAPI), até que seja possível a transferência para o local onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Esportes.

Também esteve presente na reunião o Chefe da Ciretran, Edson Alves.

“O objetivo é trazer maior comodidade, conforto e tranquilidade para a população platinense e para nossos colaboradores, e estamos contando com a ajuda da Prefeitura que está nos cedendo esse espaço para que possamos colocar o atendimento”, salientou o coordenador.

O chefe do executivo também anunciou ter se prontificado em agilizar os reparos no prédio da Secretaria Municipal de Esportes (Rua Pedro Claro de Oliveira, 111 – Vila J. Mascaro), para que o órgão possa se instalar o mais rápido possível no imóvel.