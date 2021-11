Cidadania Honorária consolida e amplia a liderança de Romanelli

Novos investimentos também fortalecem importância de Santo Antônio da Platina

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) recebeu o título de cidadão honorário Santo Antônio da Platina no dia quatro deste mês e até agora ainda repercute o fato, que consolidou e ampliou o reconhecimento de sua liderança no Norte Pioneiro.

Na ocasião, o primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) destacou que os novos investimentos do Governo do Paraná fortaleceram a liderança regional de Santo Antônio da Platina.

“Santo Antônio da Platina é a cidade-polo comercial do Norte Pioneiro e tem recebido investimentos importantes do Estado, para fortalecer a geração de emprego e renda e a atividade comercial, ações importantes para promover a retomada da economia em toda a região”, disse o parlamentar.

Apontou que, ao lado de Jacarezinho, capital estudantil do Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina contribui com o fortalecimento da região, com ações planejadas em conjunto com os demais municípios, o que tem ajudado na transformação da realidade regional em diversos setores.

Investimentos — Durante a homenagem dos vereadores, ressaltou os vários investimentos em parceria com a prefeitura e a câmara municipal.

Na área de infraestrutura, Romanelli lembrou o asfaltamento Parque Alvorada e Vila Galvão e a revitalização das avenidas Palma Rennó e Oliveira Motta, anunciadas recentemente pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD). O projeto prevê a modernização das duas avenidas que contará também com uma pista de caminhada.

“Somente nos últimos dias Santo Antônio da Platina recebeu mais de R$ 4 milhões em investimentos. Um trabalho realizado em parceria com a Câmara Municipal e a prefeitura, que garantem aplicação correta, eficiente e responsável dos recursos públicos liberados pelo Governo do Paraná”, destaca.

Romanelli também acompanhou o governador Ratinho Júnior na entrega de veículos para os municípios que integram a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Foram entregues 52 veículos para todas as cidades do Norte Pioneiro. Para Santo Antônio da Platina foram seis novos carro

Homenagem — O vereador Luciano de Almeida Moraes, o Vermelho (PTB), propôs a homenagem em “reconhecimento ao trabalho do deputado que representa o município e o Norte Pioneiro na Assembleia Legislativa”. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Romanelli destacou a alegria e o orgulho em ser reconhecido como cidadão platinense. “Santo Antônio da Platina faz parte da minha vida desde 1974, quando vim aqui pela primeira vez para fazer a entrega de um caminhão-pipa comprado pelo Rotary Club e que foi doado aos bombeiros do município”, disse.

O deputado recentemente entregou novos veículos para o Corpo de Bombeiros e atendeu ao pedido do prefeito Professor Zezão Coelho.

Romanelli lembrou ainda da luta em defesa de todos os municípios que formam a região. Para ele, o Norte Pioneiro precisa ser visto como um lugar onde se geram riquezas e conhecimento, disseminado pela Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), IFPR (Instituto Federal do Paraná) e outras instituições de ensino e pesquisa atuantes na região.

E defendeu mais investimentos no agronegócio e turismo, duas áreas que geram empregos e abrem oportunidades de negócios e renda para muita gente. “O Norte Pioneiro e seus municípios são a minha casa. Por isso, quero o melhor para a nossa região, para as nossas cidades e para todos os moradores”, resume.

“A melhoria da qualidade de vida das pessoas precisa ser uma tarefa contínua de quem representa a população. Tenham todos a certeza de que este honroso título de Cidadão Honorário reforça ainda mais os meus laços com a cidade que sempre me acolheu tão bem. Não há nenhuma palavra melhor para expressar a minha gratidão por essa homenagem do que um muito obrigado! Contem sempre com este cidadão platinense”, concluiu.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario

