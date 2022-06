Cida agradece Jair Bolsonaro e destaca investimentos no PR

Em infraestrutura na Itaipu Binacional no Paraná

Cida Borghetti destacou nesta sexta-feira (3) os investimentos em infraestrutura financiados pela Itaipu Binacional no Paraná. A conselheira da Itaipu e ex-governadora do Paraná fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que visitou as obras de pavimentação da Estrada da Boiadeira, em Umuarama, e da construção da ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu.

Em Foz do Iguaçu, Cida afirmou que o momento é de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro e ao diretor-geral da Itaipu, almirante Anatalício Risden, pelas obras.

“Os investimentos da Itaipu em parceria com o Governo Federal e com o Governo do Estado mostram o comprometimento da empresa com o desenvolvimento econômico e social do Paraná e do Brasil”, disse.

A visita nas obras da ponte teve a participação do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez; dos ministros das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, da Justiça, Anderson Torres; do líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do governador Ratinho Jr e de diversas autoridades brasileiras e paraguaias.

Atualmente, a obra está 84% finalizada e tem previsão de inauguração ainda em 2022. A ponte é a segunda construída para ligar o Brasil e o Paraguai, tem 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros — o maior da América Latina. O investimento total na construção é de R$ 323 milhões.

ARTICULAÇÃO – Cida Borghetti foi uma das principais articuladoras da construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Quando Governadora, a primeira agenda, em Abril de 2018, foi uma reunião com o então presidente Michel Temer para tratar da ponte.

Na seqüência, foi ao Paraguai para debater o tema com o presidente Mario Abdo Benítez e sua equipe. Também articulou a construção com as diretorias da Itaipu Binacional do lado brasileiro e do lado paraguaio. Em dezembro de 2018, os dois países assinaram o acordo para a histórica obra, que foi iniciada logo nos primeiros meses de 2019, na gestão de Jair Bolsonaro e do governador Ratinho Jr.

“Um sonho de quase 60 anos que se tornou realidade. A ponte facilitará o escoamento da produção entre os dois países e terá enorme impacto no comércio exterior, refletindo, inclusive, em outros países da América do Sul”, afirmou Cida Borghetti.

INVESTIMENTOS – Além da revitalização da Boidadeira e da construção da ponte, a lista inclui a ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (já concluída); a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) e a iluminação viária da BR-277 na região Oeste, contemplando três municípios (em processo licitatório).