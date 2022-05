Cartão Futuro abre mercado de trabalho

Deputado Romanelli ressalta a importância da medida

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou que os investimentos estaduais no programa Cartão Futuro garante a inserção de jovens estudantes no mercado de trabalho. Romanelli lembra que em Assaí, no Norte Pioneiro, doze estudantes formados começaram a trabalhar como trainees em uma multinacional do setor de tecnologia da informação.

Os estudantes concluíram o ensino médio com curso técnico integrado entre os últimos dois anos no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescatto Bomtempo. Inicialmente, eles trabalharão em home office para a empresa indiana Tata Consultancy Services, que mantém forte atuação no Norte do Estado.

“O Cartão Futuro insere jovens no mercado de trabalho, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social. É um programa que gera oportunidade de emprego e renda a milhares de jovens estudantes ou recém-formados”, explica o deputado.

Parceria – Romanelli destaca que o Cartão Futuro incentiva a participação de estudantes em cursos de formação de mão de obra. Em todo estado, o programa atende 35 mil aprendizes entre 14 e 21 anos com investimentos de R$ 57,8 milhões que prevê a contratação de aprendizes em empresas de diversos segmentos.

O prefeito Tuti Bomtempo (PSD) reforça que a contratação dos 12 estudantes recém-formados faz parte da parceria entre o Governo do Estado, o Sebrae Paraná, a prefeitura de Assaí e a Tata Consultancy Services. “Esses alunos receberão bolsa e vale-alimentação e terão a oportunidade de trabalhar como trainees até o fim do ano, com a possibilidade de efetivação, dependendo do desempenho de cada um”, diz.

Tuti Bomtempo acrescenta ainda que outros 45 estudantes, serão contratados no modelo jovem aprendiz pela multinacional. Eles foram selecionados pelo programa, por serem estudantes do ensino médio no colégio estadual de Assaí, já entregaram a documentação e devem começar as atividades nos próximos dias.

Convênio — A direção do centro de educação de Assaí recebeu a comitiva indiana, para assinatura do termo de convênio e cooperação técnica para contratação de estudantes.

O encontro contou com a participação do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, do presidente da Tata Consultancy Services no Brasil, Tshar Parikh, e representantes da empresa.

Os 45 alunos selecionados têm entre 16 e 18 anos e vão trabalhar presencialmente no contraturno, exercendo funções relacionadas ao suporte na área de TI.

Sem evasão – Eles são estudantes dos cursos de eletroeletrônica, desenvolvimento de sistemas, edificações, mecânica ou agronegócio e deverão manter os estudos, durante o tempo em que atuarem como jovens aprendizes na multinacional.

O diretor do colégio, professor Aquiles Fernandes, lembra que a parceria já apresenta resultados positivos no combate à evasão escolar. Segundo ele, o índice de frequência dos estudantes tem se mantido acima dos 97% desde o início do ano letivo.

“A possibilidade de entrada no mercado de trabalho estimula os alunos, pois é a oportunidade que eles têm de, além de capacitação técnica e profissional, obter uma formação como cidadãos”, ressalta.