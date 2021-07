Benefícios para Tomazina, Jaboti e Santa Amélia

Caixa d´agua mais kit de instalação, subsídio de R$ 1 mil e capacitação para instalação adequada dos reservatórios

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou o atendimento do programa Caixa d’Água Boa para mais quatro cidades: Jaboti, Santa Amélia e Tomazina, no Norte Pioneiro, e Querência do Norte, no Noroeste. O programa está na terceira fase e atende famílias em situação de vulnerabilidade social em 33 municípios do Paraná. “Infelizmente, muitas famílias ainda não têm onde reservar a água tratada pela Sanepar por falta de caixa d’água”, afirma Romanelli.

O programa da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho, mantido com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), distribui uma caixa d’água e um kit de instalação às famílias que recebem ainda um subsídio no valor de R$ 1.000 e capacitação para a instalação adequada dos reservatórios.

Romanelli lembra que os municípios paranaenses já sofrem com a escassez de água, provocada pela falta de chuvas. “Estamos passando por um momento muito difícil por conta da crise hídrica e muitas famílias ficam sem o abastecimento de água em suas casas. Por isso, a instalação de caixas d’água é essencial à saúde, higiene e alimentação”, conclui.

Critérios — Para serem atendidas pelo programa, as famílias precisam residir em domicílio abastecido pela Sanepar e que não possuam caixa d’água; ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa; estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal e encontrar-se em situação de vulnerabilidade social.