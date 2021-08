Café e goiaba do Norte Pioneiro para o mundo

O reconhecimento é feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além do café e da goiaba, outros produtos paranaenses com Indicação de Procedência são: bala de banana (Antonina), erva-mate (São Mateus do Sul), melado (Capanema), mel de abelha (região oeste), queijo (Colônia Witmarsum) e uvas de mesa (Marialva).

BRASIL – O levantamento da CNI aponta que o Brasil tem 86 indicações geográficas, sendo 67 Indicações de Procedência e 19 Denominações de Origem. A publicação da entidade explica que a IP é o “reconhecimento de país, cidade ou região que se tornou notório pela extração ou fabricação de um produto ou prestação de um serviço”.

De outra parte, a Denominação de Origem (DO) “é concedida quando as características de um produto ou serviço resultam de influência do meio geográfico de um país, cidade ou região, incluindo fatores naturais e humanos”.