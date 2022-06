Bonin homenageado como empresário e homem público no PR

Vulto Emérito é a mais alta honraria de Curitiba

O jornalista e vereador Márcio Barros (PSD) sugeriu e teve aprovada proposição de Vulto Emérito de Curitiba para o empreendedor e empresário Newton Bonin (fotos). A entrega da honraria aconteceu nesta semana, na sede do Legislativo.

Ele contou que a empresa BeautyColor começou quando ele, aos 15 anos de idade, reuniu alguns poucos equipamentos e um veículo utilitário numa edícula e passou a elaborar shampoos, cremes e dezenas de outros produtos. “Conseguimos deixar para trás as dificuldades sem nunca deixar de tentar. Trinta e sete anos depois, aquele pequeno empreendimento se transformou numa empresa que produz milhões de produtos anualmente, todos produzidos com capricho. Mas, agora, com a participação de um time de mais de 800 colaboradores”.

A BeautyColor é uma presença inequívoca nos mercados nacional e internacional , o que colaborou para que passasse a investir em outras atividades, como o agronegócio e o setor imobiliário. “Como empresário, me sinto realizado, mas como cidadão, não posso dizer o mesmo e, em função disso, quero ampliar minha participação na vida dos paranaenses e dos brasileiros”, afirmou. “Nessas horas, lembro de cada passo da trajetória e todas as pessoas queridas que estiveram comigo. Agradeço encarecidamente ao vereador, jornalista e amigo Márcio Barros, que reconheceu meu esforço e minha entrega pelo município ao longo dos anos, me entregando o título. E também a toda minha família, meu porto seguro, que esteve comigo nesse dia especial e em tantos outros momentos. Deixo, além disso, meus cumprimentos aos amigos Tico Kuzma, Alexandre Leprevost, Ezequias Barros, Dirceu Moreira, Bruno Pessuti, Edilson Camargo, Eduardo Henrique e Cícero Soares de Oliveira”, disse na ocasião, comovido e grato, o homenageado, adicionando: “Sigo com o trabalho forte em busca de cada vez mais conquistas”.

“Receber a maior honraria concedida pela cidade de Curitiba me faz pensar em tudo que vivi até hoje e me remete à frase do filósofo grego Aristóteles, para quem ‘nós nos tornamos o que fazemos repetidamente’. Esse pensamento se refere às escolhas dos caminhos que queremos trilhar e eu escolhi o caminho do civismo, amparado nos exemplos que tive desde criança e escolhi acreditar nos ensinamentos da Bíblia e na essência da fé”, arrematou.

O empresário é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, apoia o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).