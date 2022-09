BNDES é necessário, afirma Joel Krüger

“Instrumento estratégico para desenvolvimento do país e do Paraná”

O desenvolvimento regional é um dos temas que tem pautado o debate nas eleições deste ano, especialmente, nos estados. Os desafios nesse sentido mobilizam gestores públicos do país inteiro, e quase sempre, um dos principais protagonistas ganha visibilidade: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que acaba de completar 70 anos, e desde a sua criação em 20/06/1952, tem uma forte presença em todo território nacional, como financiador de grandes empreendimentos públicos.

Para o candidato a deputado federal (Republicanos), engenheiro Joel Krüger (foto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior), o BNDES “precisa ser, cada vez mais, uma instituição pública e forte, cuja atuação deve priorizar o financiamento de projetos em diversas áreas, especialmente, as que tratam de obras de infraestrutura e logística, do fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como do fortalecimento das cooperativas e da micro, pequenas e médias empresas”. Nesse sentido, ele defende a ampliação de uma parceria que o BNDES já tem com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com foco em operações de crédito para os micro e pequenos negócios.

Se eleito, o engenheiro Joel Krüger pretende apresentar projetos que ajudem a mudar a atual configuração da infraestrutura em todo estado, inclusive, para que as ferrovias e rodovias estejam interligadas aos portos e aeroportos, tornando os serviços de logísticas mais inteligentes e mais baratos.

Ao acrescentar que o BNDES “é um instrumento fundamental, necessário e estratégico para o desenvolvimento do Brasil e do Paraná”, ele citou investimentos de grande porte já realizados pela instituição, a exemplo da Rodovia Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, além de empresas como a Embraer, a Eletrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, dentre tantos outros projetos fundamentais ao desenvolvimento nacional.

Em 2021, o Banco, que é vinculado ao Ministério da Economia, alcançou um lucro líquido R$ 34,1 bilhões, portanto, um recorde obtido por meio de ganhos com participações societárias e por intermediação financeira.