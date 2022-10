Avança licitação para conservação de rodovias no NP

Extensão: 373,26 km – Rodovias: PR-090, PR-092, PR-151, PR-160, PR-239, PRC-272, PR-340, PR-422, PR-441, PRC-487 e PR-816

Municípios: Arapoti, Cândido de Abreu, Curiúva, Imbaú, Jaguariaíva, Manoel Ribas, Piraí do Sul, Reserva, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Wenceslau Braz.

A nomenclatura dos lotes é uma continuidade de licitação de conservação lançada no final do ano passado, que contemplava os lotes A e B na mesma superintendência regional, já concluída e com contratos assinados. Todos os lotes pertencem ao programa de conservação de pavimento Proconserva.

Para essa nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Confira os detalhes dos outros lotes:

Lote C Campos Gerais

Extensão: 299,18 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-340, PR-438, PRC-487, PR-513, PR-522, PR-810, PR-815 e PR-951

Municípios: Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi.

Lote E Campos Gerais

Extensão: 376,73 km

Rodovias: PRC-158, PR-170, PR-364, PR-459, PR-473, PR-484, PR-560, PR-565, PR-662 e PR-825

Municípios: Campina do Simão, Candói, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.