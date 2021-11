Audiência foca fim do pedágio no Paraná

E faz diagnóstico do passivo das estruturas e litígio das concessões

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Paraná convida para a “Audiência Pública sobre o Fim dos Contratos de

Pedágio no Paraná: 1997 – 2021. Diagnóstico dos problemas, do passivo das estruturas e litígio nas concessões”.

O início será às 9h30 desta terça-feira, dia 23.

Apresentação: Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura – UFPR.

Modo Remoto: através da plataforma Zoom, por meio do link:

https://us06web.zoom.us/j/89145066111?pwd=aUtWV3lNNDBKR0xqYzk5cUZDYUNRQT09

ID da reunião: 891 4506 6111

Senha de acesso: 484629

De acordo com as regras sanitárias de prevenção da Covid-19, a participação será totalmente virtual, via aplicativo Zoom, transmitida ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais da Casa (Facebook e Youtube).