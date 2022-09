Atuação do deputado Pedro Lupion em Santo Antônio

Parlamentar é candidato à reeleição na câmara federal

Pedro Deboni Lupion Mello nasceu em Curitiba há 39 anos, foi deputado estadual por dois mandatos, entre 2011 a 2018, e cumpre o primeiro como deputado federal.

Bisneto do ex-governador do Paraná, Moysés Lupion e filho do ex-deputado federal Abelardo Lupion e Denise Deboni. Casado com Maria Fernanda Gaudêncio, com a qual tem três filhos.

Agropecuarista e empresário, graduado em Comunicação Social, mestre em política nas universidades Francisco de Vittoria (UFV) e Rey Juan Carlos, na Espanha. Em Washington concluiu o curso de especialização em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, pela Georgetown University e especializou-se em administração pública e governança na George Washington University. Foi o único brasileiro a fazer o curso e acompanhou a corrida presidencial americana entre o republicano John McCain, e o democrata Barack Obama, em 2008.

Abaixo, sua atuação na Cidade Joia, onde reside.

Investiu R$ 45.913.609,36 em Santo Antônio da Platina

PAGO/ ENTREGUE

Recurso Para Recape E Pavimentação Asfáltica (Conjunto Alceu Garbelin – Obra A Iniciar) R$ 700 mil.

Recursos para Combate da Covid-19 R$ 550.000,00.

Sete Respiradores Para o Hospital Nossa Senhora da Saúde R$ 420.000,00.

Um Trator e uma Retroescavadeira R$ 477.500,00.

Investimento para APAE Municipal R$ 200.000,00.

Equipamentos para Casa da Criança Recanto Feliz R$ 150.000,00.

Equipamentos para o Corpo de Bombeiros R$ 270.000,00.

Investimento para o Custeio da Saúde Básica R$ 480.000,00.

Aquisição de 36 Aparelhos Auditivos R$ 23.175,00

Construção do Viaduto na Rodovia BR-153.

R$ 7.811.000,00.

Recapeamento Asfáltico da Avenida Frei Guilherme Maria, Rua Dr. Dário Vilela, Rua Rio Branco e Rua Acácia R$ 550.000,00.

Asfaltamento do Parque Jandira e Vila Santa Terezinha R$ 3.622.460,89.

Pavimentação Asfáltica das Ruas do Bairro Jardim Santa Cruz R$ 3.143.292,25.

Pavimentação Asfáltica e Urbanização do Bairro Aparecidinho III R$ 6.300.000,00.

Pavimentação Asfáltica das Ruas do Jardim Egéa R$ 350.000,00.

Dois Caminhões Basculantes (6×2 e 6×4), Uma Motoniveladora e Um Rolo Compactador (Programa Promap II) R$ 1.300.000,00.

Instalação de Reservatório de Água de 100m cúbicos para atender as famílias do

Distrito da Platina (Sanepar) R$ 150.000,00.

Construção de Rede de Esgoto no Bairro Colina Verde (Sanepar) R$ 650.000,00.

Implantação de UTI Adulta no Hospital Regional do Norte Pioneiro (10 Leitos) R$

3.509.791,89.

Construção de UBS no Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu

R$ 600.000,00.

Equipamentos Médico-Hospitalares para Equipar as UBSs do Município

R$ 142.000,00.

Um Aparelho de Raio-X para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora da Saúde R$ 90.000,00.

Duas Ambulâncias R$ 240.000,00.

Reparos no Colégio Estadual Dona Moralina Eleutério R$ 99.997,72.

Reparos no Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral R$ 125.115,90.

Reparos no Colégio Estadual do Campo Monte Real R$ 99.997,07.

Reparos no Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira R$ 99.968,36.

Cobertura da Quadra do Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira R$ 184.999,81.

Reparos no Colégio Estadual Maria Dalila Pinto R$ 99.861,65.

Reparos no Colégio Estadual Tiradentes R$ 99.951,63.

Reforma da Escola Modalidade Educação Especial Renascer Mantida pela APAE R$

100.000,00.

Um Ônibus Adaptado para Deficientes com Elevador para Atendimento da APAE R$

237.780,00.

Mais 128 Casas Urbanas R$ 13.000.000,00.

Cinco Academias ao Ar Livre R$ 150.000,00.

Apoio ao Desenvolvimento da Atividade Bovinocultura de Leite (Resfriador de Leite,

Trator, Ensilhadeira, Carreta Basculante, Grade Aradora, entre outros) para Atender

Produtores de Leite do Bairro dos Glórias R$ 286.017,19.

Recuperação da Estrada que Liga ao Monte Real R$ 150.000,00.

Aquisição de Uma Viatura Para Polícia Militar R$ 120,000,00.

Aquisição de uma Viatura para Polícia Rodoviária R$ 150.000,00.

Construção do Posto da Polícia Rodoviária Estadual na PR-092 – Saída para Joaquim

Távora

INDICADOS

Transferência Especial para Investimento no Município R$ 800.000,00.

Pavimentação Asfáltica (Conjunto Junior Afonso) R$ 800.000,00.