Athetico e Umbro exibem manto novo

Campanha incentivs consultas periódicas e exames que detectem diagnóstico precoce e alerta sobre risco do câncer de mama

O Club Athletico Paranaense, em parceria com a Umbro Brasil, apresenta a camisa em alusão ao movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O manto da campanha Outubro Rosa terá a camisa rosa com degradê nas respectivas cores do time.

O mote da ação é conscientizar a população em geral sobre a importância de se cuidar e de também cuidar de quem se ama. A campanha parte do princípio de que as pessoas precisam ser incentivadas a realizar consultas periódicas e exames que detectem o diagnóstico precoce, além de alertar sobre os fatores de risco do câncer de mama.

Desta forma, a ação incentivará as pessoas a se conhecerem melhor, a acompanhar mais de perto a vida das pessoas que amam, com intuito de criar uma rede de apoio sólida para incentivar e auxiliar na prevenção não apenas do câncer de mama, mas de todas as doenças que possam ser tratadas com o diagnóstico precoce.

Conscientização dentro e fora dos campos

A nova camisa em alusão ao Outubro Rosa chega em edição especial, na cor rosa em degradê até chegar na cor cinza. A arte do manto vem em pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa uma torcedora e todas elas juntas são a força e a rede de apoio para que todas lutem e se previnam contra o câncer de mama. Além disso, a meia lua na parte interna da gola, ganhou uma arte demonstrando todas as mulheres torcendo pelo seu time do coração e demonstrando a força de todas elas se unindo a favor dessa causa tão importante. Outros detalhes estéticos que enriquecem ainda mais as peças, são o logo do time e da marca monocromáticos acompanhando o cinza do degradê.

O lançamento acontece neste dia 1º de outubro, mês em que são realizadas várias campanhas alusivas à prevenção do câncer de mama. O clube terá ações pontuais ao longo do Outubro Rosa, reforçando a campanha. Parte da renda da venda das camisetas Umbro será revertida para a FEMAMA, maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle de câncer de mama, representando a voz de setenta ONGs por todo país.

A camisa já está à venda na loja virtual do Athletico CLIQUE AQUI E ACESSE A LOJA VIRTUAL DO FURACÃO.