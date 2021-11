Ataque à Petrobras só gerou prejuízos, afirma Gleisi Hoffmann

População hoje em dia sofre com desemprego, gasolina cara e fome, diz Gleisi

A Petrobras, um dos principais instrumentos para o desenvolvimento nacional e para a soberania o Brasil, está sob forte ataque neoliberal , alertou a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Em entrevista à TV Fórum, da Revista Fórum, Gleisi condenou o que caracterizou como “lacerdismo” em torno da Petrobras, e cujo falso discurso de combate à corrupção – o mesmo que vitimou Getúlio Vargas em 1954 – é só mais uma desculpa para entregar o patrimônio do povo brasileiro ao capital estrangeiro.

“Hoje a gente revive essa história, com a mesma sanha de quem acusa”, disse, referindo-se ao ataque. Ela argumentou que é vital reverter decisões que impactaram não apenas a empresa mas a vida da população, que hoje sofre com as altas dos preços dos combustíveis, em um ciclo vicioso que afeta toda a economia. “Queremos discutir a vida do povo. Porque está desempregado, porque estamos passando por essa situação, a economia do Brasil é uma das piores do mundo e não é só por conta da pandemia”, opinou. “Tudo o que foi feito [contra a Petrobras] levou a isso: nosso povo voltou a sentir a dor da fome e da inflação” , lamentou Gleisi.



“No final, vimos que o que se queria não era combater a corrupção, era entregar o petróleo brasileiro aos interesses estrangeiros”, apontou a petista, para quem o ex-juiz Sergio Moro encontrará dificuldades para esclarecer o desastre que se abateu sobre o país após a Lava Jato.



A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-SAL



“É uma sandice esse negócio de vender a Petrobras, que foi criada para fortalecer o Estado brasileiro em cima da nossa capacidade produtiva de petróleo. Os EUA fazem guerra com o mundo por petróleo, invadem países, matam… aqui não. Só precisaram do Moro, que foi treinado no Departamento de Justiça norte-americano para fazer o desmonte de uma das maiores empresas do mundo”.