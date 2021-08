Assistência Social de Jacarezinho investe R$ 670 mil

Na aquisição de materiais permanentes e cestas básicas

A Secretaria Municipal de Assistência Social está investindo cerca de R$ 670 mil na aquisição de materiais permanentes e cestas básicas.

Em duas licitações divulgadas nesta quinta-feira (19), a Secretaria vai aplicar R$ 282 mil em materiais permanentes e R$ 387 mil em cestas básicas. Os editais referem-se aos pregões eletrônicos n.° 73 e 75/2021, que estão disponíveis no endereço www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao. As sessões das licitações serão realizadas no dia 2 de setembro.

O secretário da pasta, Nelson Cardozo, explica que os materiais permanentes – eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e outros, equiparão o Abrigo Ana Rafaela, os CRAS e o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), cuja obra de construção foi concluída recentemente. O prédio (foto) está localizado na Rua Dois de Abril, ao lado do SESC/SENAC.

Já os kits alimentação (cestas básicas) serão distribuídos a famílias carentes, em programa específico da Secretaria.

“São recursos do orçamento anual da Secretaria e de convênios com os governos estadual e federal que estão sendo investidos para atender as nossas ações. Queremos agradecer o apoio e a ajuda de diversas pessoas e empresas, que estão colaborando com a Vacina Solidária, doando alimentos e roupas, e ao prefeito Marcelo Palhares, que tem atendido prontamente as nossas solicitações. Esperamos que as empresas participem das licitações, pois é a melhor forma de reduzir os preços, com concorrência”, conclui Cardozo