Assembleia Legislativa confirma apoio ao Governo 5.0

Promoção da AMP em parceria com o Governo do Estado, Alep, Itaipu Binacional e Sebrae

A Assembleia Legislativa reforçará, junto com a AMP (Associação dos Municípios do Paraná), as ações para o Governo 5.0, evento entre quatro e seis de maio em Foz do Iguaçu que reunirá as práticas e programas do governo estadual. São esperados cinco mil participantes entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e gestores públicos. O encontro será aberto pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

“Todos os programas de governo, os projetos como a nova Ferroeste, serão apresentados aos gestores das cidades. Também será uma boa oportunidade que os prefeitos e prefeitas têm de apresentar as demandas dos municípios ao governador , aos secretários estaduais e deputados estaduais e federais, além de troca de experiências e projetos referenciais em execução pelas prefeitura”, disse Romanelli durante reunião na Primeira Secretaria da Alep com o presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller (fotos).

Da reunião, participaram o vice-presidente da AMP e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (PTB) e o diretor-executivo da associação, Lucas Echeverria. “Em maio, Foz do Iguaçu será sede do Governo do Estado, com este evento que reúne lideranças municipais de todo o Paraná”, completou Romanelli.

Hub logístico – O Governo 5.0 é realizado pela AMP em parceria com o Governo do Estado, Itaipu Binacional, Sebrae e Assembleia Legislativa. O objetivo é ampliar o diálogo com as prefeituras, descentralizar as iniciativas do Estado, apresentar suas realizações e discutir ações em benefício dos municípios. Por conta da pandemia, o encontro não teve edições em 2020 e 2021.

Um dos temas do encontro é o hub logístico, com a construção da Nova Ferroeste, ferrovia que terá um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Segundo o presidente da AMP, o projeto será apresentado aos prefeitos, que também vão conhecer detalhes da obra, assim como programas de infraestrutura de acordo com a vocação de cada região do Paraná.

“A nova Ferroeste vai transformar o Paraná no hub logístico do Mercosul, o que vai facilitar a atração de investimentos e empreendimentos internacionais”, assinalou Júnior Weiller.

Inovação – Romanelli acrescenta que o apoio ao Governo 5.0 abre espaço para os deputados e deputadas ao debate sobre as mudanças na administração pública, de projetos construídos em conjunto e também para reforçar o conceito que orienta a prática inovadora nos serviços públicos, para que o Estado seja mais eficiente na entrega de resultados à população.

“Quem sabe quais resultados a população paranaense quer são os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. E a Assembleia Legislativa não pode ficar de fora desse debate”, disse o primeiro-secretário do Parlamento paranaense.

O vice-presidente da AMP, Edimar Santos disse que o Governo 5.0 tem ainda como meta facilitar o acesso dos municípios a tecnologia para atender os paranaenses e garantir agilidade ao poder público. “Vamos mostrar ao Brasil que o Paraná investe no progresso e nas questões estratégicas do desenvolvimento regional”.