Alep derruba veto e institui incentivo à ovinocaprinocultura

Os deputados estaduais derrubaram, na sessão desta segunda-feira (09) na Assembleia Legislativa do Paraná, o veto do Governo do Estado ao projeto de lei do deputado Anibelli Neto (MDB), que institui a Política Estadual de Incentivo à Ovinocaprinocultura.

Segundo o deputado Anibelli Neto, autor da proposta, a Política Estadual de Incentivo à Ovinocaprinocultura, tem como objetivo promover o aumento da escala e a padronização da produção, a regularidade do fornecimento, o estímulo ao beneficiamento e a melhoria da qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.

A iniciativa do projeto é de garantir também o melhoramento genético dos animais, com o desenvolvimento de raças mais produtivas. Entre as diretrizes da Política estão a redução das disparidades regionais, a geração de emprego e renda, a indução ao empreendedorismo, a sanidade e a segurança alimentar, bem como o bem-estar animal.

Anibelli Neto lembra que o Paraná vive um novo momento, onde a vacinação da febre aftosa foi suspensa e o selo de sanidade está sendo colocado nos quatro cantos do estado, e a criação de ovinos e caprinos é uma importante atividade em nosso Estado, constituindo a principal forma de sustento de diversos agricultores.

De acordo com o projeto, os planos e os programas de incentivo à ovinocaprinocultura deverão ser formulados e implementados em articulação com as entidades representativas dos setores de produção de ovinos e caprinos, da indústria de processamento, das empresas e instituições federais, estaduais e municipais.

Foto: Luiz Gonzaga Pinto de Queiroz/Embrapa