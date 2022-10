Aprovado PL que viabiliza empresa

Brasil Pack abrirá 200 empregos diretos na primeira fase

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto encaminhou e foi para votação, na noite desta segunda-feira, dia 24, o Projeto de Lei n°61/2022 que prevê a instalação da empresa Brasil Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda no município. No plenário do Legislativo, os nove vereadores foram favoráveis, com aprovação unânime.

A previsão é de grandes valores em milhões em investimentos iniciais pela Brasil Pack no município.

O projeto consiste na outorga de direito real de uso da empresa em um terreno localizado às margens da PR-439 para implantação de uma unidade industrial, com construção inicial do primeiro barracão com mais de 20 mil metros quadrados. O projeto prevê ainda que a Brasil Pack faça a contratação inicial de 200 pessoas para a construção do primeiro imóvel e que mantenha uma contratação mínima de 400 pessoas com a fábrica funcionando.

A BrasilPack é fabricante de embalagens e sistemas de embalamento voltado para o mercado de alimentos como sacos a vácuo, copos, potes com lacre e recipientes para laticínios. Possui uma unidade instalada em Colombo, região metropolitana de Curitiba e também no Rio de Janeiro e São Paulo.

A vinda da empresa para Santo Antônio da Platina começou a ser realidade a partir da amizade do cabeleireiro Sebastian de La France por meio de um amigo. Depois, formalizada no início deste ano, com a visita do prefeito Zezão à sede da Brasil Pack em Colombo junto com o presidente da Câmara de Vereadores José Jaime de Paula Silva, o Mineiro, e alguns secretários da administração municipal.

O CEO da empresa, Carlos Miura Junior também esteve na cidade conhecendo o terreno oferecido pela prefeitura para a possível instalação da empresa no município acompanhado do prefeito, secretários e do vice-prefeito Chico da Aramon(foto abaixo).

As tratativas prosseguiram com a avaliação das propostas feita pela Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, encabeçada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e com membros da comunidade e entes ligados ao setor industrial.

“Quando fui diretor de Indústria e Comércio, eu sempre fui atrás de várias empresas e sempre atendemos os pedidos daquelas que chegaram. E agora seguimos com as tratativas finais para mais essa indústria que chega, que tende a valorizar ainda mais a nossa cidade e valorizar também a vida das pessoas com novos empregos” declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza (foto).

De acordo com o chefe do executivo, a expectativa é que a vinda da unidade para Santo Antônio da Platina resulte no aumento da geração de renda e emprego para população. “Uma indústria desse porte é muito benéfica, principalmente pela geração de empregos e na valorização da indústria local, setor que tem crescido muito no município e que tem todo apoio da administração municipal ”, declarou Zezão.