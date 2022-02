Antonely viabiliza visita técnica de alunos do curso de Agronegócio

Participam de evento organizado pela Fundação ABC em Ponta Grossa

Os estudantes do 3º e 4º anos do Curso Técnico em Agronegócio do Centro Estadual de Educação Profissional Seiji Hatanda participaram no fim de semana de uma visita técnica ao Centro Demonstrativo e Experimental no 25º Show Tecnológico/Verão, em Ponta Grossa.