Antonely e Ratinho viabilizam pavimentação rural (vídeo)

Esteve com governador, vice-prefeito, secretário da Agricultura e deputados

O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, esteve no Palácio Iguaçu, em Curitiba, acompanhado dos Deputados Estaduais e representantes da cidade de Ibaiti Alexandre Curi e Do Carmo para assinatura do convênio de pavimentação da estrada rural do bairro Patrimônio do Café em Ibaiti.

O pedido foi feito por Dr Antonely, vice Ulisses e pelos vereadores Belão, Verinha, Zebra, Luciano, Tadeu, Valdir, Tropesso ao Secretário de Agricultura, Norberto Ortigara e ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior em maio de 2021.

Na cerimônia desta semana estavam presentes tambpem o Vice Governador Darci Piana e Ortigara. Assinado convênio no valor de R$ 1.083.000,00.

“O Governador Carlos Massa Ratinho Junior e sua equipe sempre têm visão municipalista e de apoio ao agronegócio o que vem de encontro as necessidades do produtor rural. Em Ibaiti no bairro Patrimônio do Café os produtores rurais que residem na localidade aguardavam essa pavimentação há vários anos. Essa importante obra irá beneficiar muito o município de Ibaiti”, assinalou o chefe do executivo.