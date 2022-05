Prefeitura de Ibaiti compra escavadeira por quase R$ 1 milhão

Prefeitura de Ibaiti adquire escavadeira 0 KM para Secretaria de Obras

A Prefeitura de Ibaiti adquiriu mais uma máquina para integrar a frota da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

A escavadeira hidráulica é da marca Caterpillar 320, ano 2022 com motor a diesel potência 157hp, caçamba 1.4m3, com alarme, câmera traseira, e cabine conforto pct hidráulica.

O novo equipamento beneficiará toda a população de Ibaiti, pois será utilizado nas construções e manutenção de obras públicas, conservação e melhoria das estradas vicinais, construções de pontes, represas, aterros e galerias pluviais. A escavadeira hidráulica também será utilizada no auxílio de abertura de novas estradas facilitando o escoamento da produção agropecuária, o tráfego de ônibus escolares e o deslocamento para os recursos comunitários básicos do perímetro urbano.

A nova máquina foi adquirida pelo valor de R$ 968 mil com recursos próprios do município de receitas provenientes do primeiro leilão de equipamentos inservíveis realizados pela atual Administração.

O primeiro leilão de bens considerados inservíveis ao município, só foi realizado graças a aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal que consequentemente auxiliou indiretamente na aquisição do novo maquinário para o município.

O Prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou sobre a nova máquina que será integrada a frota e destacou também a importância da renovação do patrimônio público municipal com aquisição de novos equipamentos, veículos e máquinas e agradeceu a Câmara de Vereadores pela aprovação ao leilão.

“Estamos felizes com a aquisição de mais uma máquina para a Administração. A nova escavadeira hidráulica foi adquirida com recursos obtidos com o primeiro leilão de equipamentos considerados sem serventia e irrecuperáveis para uso ao município. A receita arrecadada com o leilão possibilitou a aquisição da nova escavadeira que proporcionará a melhoria nos trabalhos desenvolvidos pela nossa Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Quero aqui agradecer também aos nobres vereadores por toda a parceria e empenho com as questões legislativas do município e pelo apoio a nossa gestão”. assinalou, satisfeito,