Antonely antecipa primeira parcela do 13º salário em Ibaiti

Injetou quase um milhão e 700 mil reais na economia local

A Prefeitura de Ibaiti antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2022 aos servidores municipais para esta terça-feira (07). A decisão foi do prefeito Dr. Antonely Carvalho.

De acordo com ele, neste ano, o adiantamento vai injetar R$ 1.698.534,94 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) na economia da cidade. A antecipação beneficia todo o funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas.

O chefe do executivo afirmou que a antecipação é um compromisso da atual gestão com os funcionários municipais ativos, aposentados e pensionistas. Dr. Antonely também comentou que a medida só foi possível devido ao grande esforço de toda administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º que normalmente seria pago somente no mês de novembro. “Mesmo no momento difícil de economia em baixa em que o País atravessa e com a inflação em alta, além dos reflexos que a pandemia deixou, nossa administração vem ao longo dos meses trabalhou muito para antecipar a primeira parcela do 13º Salário”, declarou.

O pagamento salarial em dia é uma das ações de valorização do funcionalismo municipal na atual gestão e demonstra a seriedade em conduzir o dinheiro público e o comprometimento com o funcionalismo e os servidores públicos.

É o sexto ano consecutivo que a atual administração antecipa o pagamento da primeira parcela do 13º salário sempre nesta época do ano.

No próximo domingo, dia 12, é comemorado o Dia dos Namorados, uma importante data do ano para as vendas no comércio. Com a adiantamento da primeira parcela do 13º ao funcionalismo municipal, o comércio ibaitiense será também beneficiado. “O adiantamento beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio local e aquece nossa economia”, avaliou o prefeito.