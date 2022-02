Anibelli eleito presidente da Agricultura da Univale

Na manhã desta segunda-feira (21), a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizou de forma híbrida, a reunião de posse das Secretarias Temáticas. O deputado estadual Anibelli Neto, do MDB, foi eleito para presidir a Secretaria de Agricultura da entidade.

“Estou muito honrado de presidir essa secretaria que trata de um setor econômico muito importante para o Brasil: a nossa agricultura. Vamos ouvir experiências dos legislativos estaduais, somar ideias e projetos que contribuam ainda mais no desenvolvimento da agricultura e do agricultor”, disse Anibelli Neto.

As secretarias da Unale trabalham de forma integrada com as diretrizes da entidade para promover ações direcionadas, elaborar estudos e projetos específicos nas referidas temáticas.

O deputado Anibelli Neto, que já foi vice-presidente e secretário da Unale, além de compor o conselho fiscal da entidade, garante que está preparado para a nova missão. “Atualmente estou como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná, já liderei o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores do Campo e da Cidade. Vamos realizar um belo trabalho em conjunto com os demais deputados”, finalizou o parlamentar.