Ampliação da atuação do G4 no Norte Pioneiro

Meta é formar o G7 incluindo Barra do Jacaré, Siqueira Campos e Salto do Itararé

Prefeitos que integram o G4 (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Bacia do Paranapanema) se reuniram para debater a retomada das atividades e ampliar a atuação do colegiado, que reúne os municípios de Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina.

A meta é aumentar a participação do Consórcio, com a inclusão de mais três municípios: Barra do Jacaré, Siqueira Campos e Salto do Itararé, formando o G7.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu a parceria e o associativismo entre as prefeituras para estimular o desenvolvimento da região. “O associativismo fortalece as demandas locais e regionais, e facilita o acesso a investimentos estaduais e federais” afirmou durante a visita que fez a Joaquim Távora na semana passada.

Presidente — O prefeito João Carlos Bonato (PSB), de Ribeirão Claro, foi escolhido para assumir a presidência do G4. Os prefeitos Marcelo Palhares (PSD), de Jacarezinho e Hiroshi Kubo (PSD), de Carlópolis, reforçaram apoio para que o consórcio seja reativado para promover ações de incentivo ao desenvolvimento dos municípios da região.

Uma das propostas é buscar novos investimentos para a manutenção e melhoria das estradas rurais. “Vamos manter um sistema de gestão de estradas rurais de forma integrada as práticas conservacionistas, com readequação e manutenção para que, além de permitir a trafegabilidade, atue como instrumento de preservação dos recursos naturais, reduzindo os custos das obras e aumentando a vida útil”, informou o novo presidente do G4.