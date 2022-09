Aliados reforçam apoio na reta final

Os 11 partidos se reuniram na noite deste domingo

Líderes partidários das 11 legendas que compõe a coligação do governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniram na noite deste domingo (11) em Curitiba. Na oportunidade, reiteraram o apoio à reeleição do candidato com atos de campanha durante as últimas três semanas que antecedem o pleito, marcado para 2 de outubro.

Batizada de “A mudança não para. Pra frente Paraná”, a coligação que apoia a reeleição de Ratinho Junior é formada pela sua própria sigla, o Partido Social Democrático (PSD), além de Republicanos, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Liberal (PL), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido da Mulher Brasileira (PMB), Partido Progressista (PP), União Brasil, Partido Republicano da Ordem Nacional (PROS) e Agir.

Segundo ele, a importância de construir uma ampla base de apoio partidária não se restringe apenas a eleição, mas também é importante para garantir a governabilidade e aprovação das pautas defendidas pelo poder executivo em nível estadual e federal.

“Termos deputados estaduais e federais comprometidos com o que planejamos para o Paraná foi fundamental para pudéssemos obter avanços expressivos nos últimos quatro anos”, afirmou, adicionando: “Queremos não apenas continuar contando com esse apoio, mas ampliar os nossos aliados na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional para podermos juntos fazer muito mais pelo nosso estado”.

DIÁLOGO E DEFESA DOS INTERESSES DO PARANÁ

Apesar das diferenças programáticas naturais que são inerentes de cada partido, o governador disse que o trabalho deve ser baseado no diálogo e na defesa dos interesses comuns da população.

“Vamos trabalhar para que o Paraná continue a ter um desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável, com a realização de grandes obras que nos permita atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida dos paranaenses”, pediu aos presidentes e diretores partidários.

Segundo todas as pesquisas divulgadas até o momento, Ratinho Junior possui amplo favoritismo para ganhar a eleição estadual já no primeiro turno, marcado para 2 de outubro. Além disso, conta com o apoio de 44 dos 54 atuais deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná.