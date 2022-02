Alep retoma trabalhos em plenário com presença do governador Ratinho Junior

Ratinho Junior fez apresentação de balanço das ações do Poder Executivo

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou sessão de instalação da quarta Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Na solenidade, o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, entregou ao presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano (PSDB), a mensagem e o plano de governo do Poder Executivo para este ano. No documento, o Governo expõe a situação econômica e financeira do Paraná e as ações a serem desenvolvidas ao longo do período, em cumprimento ao disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.

A solenidade nesta quarta-feira (02) contou com a presença do vice-governador do Estado, Darci Piana; do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto, do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (MPPR), Gilberto Giacoia, além de demais autoridades e representantes da sociedade organizada.

Antes da apresentação do governador, Traiano agradeceu a presença do chefe do Executivo na Casa para apresentar o planejamento do Governo para o ano de 2022 e das demais autoridades dos Poderes do Estado. “A presença dessas autoridades robustece o Poder Legislativo e enriquece esta Casa. Significa, acima de tudo, o respeito das instituições para com a Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo é o centro embrionário de iniciativas. Esta Casa é o palco de todas as decisões que vão nortear os destinos do estado do Paraná”, afirmou o presidente da Assembleia.

Em seu discurso, o governador Ratinho afirmou que a Casa de Leis do Estado, através de suas deputadas e seus deputados, foi de extrema importância para o desenvolvimento de todo o estado. “Os nossos parlamentares puderam colocar suas emendas para as obras que fazem a diferença na vida das pessoas. Todas as nossas conquistas, o reconhecimento e o trabalho que temos feito para modernizar o Paraná só foram possíveis com apoio de cada parlamentar dessa Casa”, destacou.

Desafios – O chefe do Poder Executivo começou sua apresentação afirmando que este é momento que se olha para trás para avaliar o caminho percorrido pelo Governo do Estado nos últimos três anos. “Não foi fácil essa trajetória. Enfrentamos obstáculos como a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, que trouxe grandes consequências à produção agrícola e ao abastecimento. Além de uma pandemia que ficará muito tempo em nossas memórias. Mas demos respostas com a mesma força e estamos superando os obstáculos com união”, disse.

Pedágio – Ratinho Junior destacou no balanço apresentado aos deputados que a grande conquista do Paraná no ano de 2021 foi o encerramento dos contratos de pedágios nas rodovias do estado. “Celebramos o fim de uma novela trágica, mentirosa e de corrupção. Aqueles contratos mal feitos e as obras que foram tiradas e não executadas vão dar lugar a um programa moderno, que foi construído de forma transparente em parceria com o Governo Federal e com ampla participação da sociedade”, afirmou.

“O trabalho dos deputados desta Casa, que ampliaram o debate em torno dos novos contratos de concessão, foi essencial para chegarmos a uma proposta consistente e em consonância com o que já vínhamos propondo desde o início da nossa gestão, que é um pedágio barato, com as obras no início dos contratos”, ressaltou o governador.

Infraestrutura e logística – O chefe do Executivo também destacou em sua apresentação que o Estado avança no projeto de ser uma grande central logística da América do Sul, mesmo com os entraves impostos pela pandemia. “Além de bater o martelo na modernização das nossas rodovias, também avançamos muito com o projeto da Nova Ferroeste.

O leilão de 1.300 quilômetros de estradas de ferro que vai ligar o Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá deverá ocorrer em 2022, com investimentos previsto de R$ 30 bilhões. E a modernização segue em todos os modais. Retomamos o Voe Paraná. E os nossos principais aeroportos também contam com grandes projetos de expansão”, explicou.

Economia – Durante seu discurso, Ratinho Junior afirmou que a economia paranaense resistiu com muita força aos impactos provocados pela pandemia. “A nossa indústria é uma das que mais cresceu no país, com o avanço de 10% até o mês de novembro do ano passado. Os setores de comércio e serviço, os mais impactados pela pandemia, também estão em plena recuperação. O PIB do Estado avançou quase 5% nos três primeiros trimestres do ano passado. Batemos recordes mensais na criação de empregos e fechamos 2021 com a abertura de 172 mil vagas de carteira assinada. É um dos melhores resultados do país e é o maior saldo da geração de emprego da história do Paraná”, apontou.

Social – O governador do Paraná ainda destacou em sua apresentação as ações realizadas pelo Executivo para atender a população mais necessitada durante a pandemia. “Criamos o Paraná Solidário, o maior programa social da história do nosso estado, que reúne diversos benefícios. Também viabilizamos o Energia Solidária. Hoje mais de 300 mil famílias que consomem até 150 kW não pagam energia no Paraná. Teve também o Cartão Comida Boa, que garante segurança alimentar a 90 famílias paranaenses, e o Água Solidária, que atende cerca de 200 mil famílias”, destacou.

Educação – Na área de Educação, Ratinho Junior falou sobre a inclusão de disciplinas na rede estadual de ensino que preparam os jovens para o setor de inovação e tecnologia. O governador ainda destacou a valorização dos profissionais de Educação. “Conseguimos o maior aumento do piso salarial do país. A grande maioria dos profissionais que ganhavam pouco mais de R$ 2 mil, passou a ganhar R$ 5,5 mil”, afirmou. O chefe do Executivo também falou sobre o Programa Ganhando o Mundo, que oferece intercâmbio internacional a estudantes da rede estadual de ensino.

“É dessa forma que pavimentamos a estrada que consolida o Paraná para um brilhante futuro. Com respeito, parceria, inovação e muito trabalho. Que 2022 seja um ano bastante proveitos para todos os paranaenses”, conclui o governador Ratinho Junior.

Votação – Ao encerrar a sessão, o presidente Traiano anunciou a pauta de votação para a sessão da próxima segunda-feira (07). A Ordem do Dia será composta por quatro itens e pode ser conferida no site da Assembleia (www.assembleia.pr.leg.br). A sessão plenária terá início às 14h30 e será transmitia ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais do Poder Legislativo.