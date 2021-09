Falta de água hoje em Tomazina

Queima de equipamento atingiu região do Parque Alvorada

Queimou o conjunto motobomba de uma estação elevatória de água de Tomazina na manhã desta quarta-feira (15). Os problemas no equipamento afetam o abastecimento no Parque Alvorada e imediações. As equipes devem concluir a troca do conjunto motobomba até ao meio-dia. O fornecimento de água na região só deve voltar à normalidade a partir das 18h e será de forma gradativa.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

