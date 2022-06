A JORNADA DO RIO DAS CINZAS

Artigo do pré-candidato a deputado federal Paulo Leonar

Neste dia 05 de junho, comemoramos o dia mundial do Meio Ambiente. Certamente, uma das nossas grandes prioridades enquanto sociedade, é zelar dos nossos rios e córregos, a exemplo do Rio das Cinzas que atravessa o Norte Pioneiro de ponta a ponta levando vida para dezenas de cidades e milhares de habitantes.

O Rio das Cinzas nasce em Piraí do Sul e passa pelas cidades de Jaguariaiva, Arapoti, Tomazina, Santo Antônio da Platina e continua por várias cidades do Norte Pioneiro até se encontrar com o Rio Paranapanema em Itambaracá, que fica a 149 km de Wenceslau Braz. A partir daí, o Rio Paranapanema segue até desaguar no Rio Paraná. O Rio Paraná, por sua vez, segue seu destino passando próximo das Cataratas do Iguaçu na tríplice fronteira que une o Brasil ao Paraguai e Argentina. Depois, o Rio Paraná atravessa a Argentina se encontrando com o Oceano Atlântico na cidade de Buenos Aires. Esse é o fim da jornada do nosso Rio das Cinzas.

Minha avó, que nasceu e passou toda a sua vida na cidade de Tomazina, contava com os olhos brilhando de saudades que o Rio das Cinzas era fundamental para a sobrevivência das famílias que iam diariamente lavar roupas, pescar e se banhar em suas águas.

Infelizmente, de uma maneira geral, as águas abundantes de outrora estão diminuindo rapidamente. Atualmente estamos vendo os nossos rios perdendo volume e qualidade. A cada dia, as nossas minas estão secando mais.

Estamos diante da pior crise hídrica da nossa história. É preciso que as nossas autoridades informem melhor a população sobre os riscos que temos pela frente e o que está sendo feito agora para evitarmos uma tragédia num futuro próximo. Vida longa ao Rio das Cinzas!

Foto da capa: Encontro das águas do Rio das Cinzas com o Rio Paranapanema, entre as cidades de Cândido Mota/SP e Itambaracá/PR.

Paulo Leonar é ex-prefeito de Wenceslau Braz.