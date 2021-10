5G promoverá desenvolvimento no Paraná, diz Primeiro secretário

Tecnologia ajudará gestores públicos e munícipios paranaenses, avalia Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse nesta segunda-feira, 18, que o uso da tecnologia 5G vai ajudar os gestores públicos a promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses. Romanelli destacou ainda a ampla participação dos prefeitos do Norte Pioneiro no debate sobre o uso da tecnologia como ferramenta propulsora do desenvolvimento.

“É preciso incentivar os municípios a adequar suas legislações e a infraestrutura urbana para receber serviços de telefonia móvel e transmissão de dados em 4G e 5G. Trata-se de um avanço para ajudar os prefeitos e prefeitas a promover conectividade e acessibilidade dos cidadãos à tecnologia”, defende o deputado, que é um dos autores da lei que cria o “Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel”.

Debate — Romanelli parabenizou ainda a iniciativa da RCD (Rede Cidade Digital), em ampliar o debate com gestores sobre o assunto. Nesta terça-feira, 19, a RCD promove Webinar das Cidades Digitais, com a participação dos prefeitos de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD); de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) e de Santo Antônio da Platina, professor Zezão Coelho (Pode). O debate será apresentado pela jornalista Valdireni Alves.

O diretor da RCD, José Marinho, disse que a proposta do evento é de melhorar o acesso da população aos serviços públicos e investir em inovação. “A webinar é o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia”, enfatiza.

A Webinar das Cidades Digitais do Norte Pioneiro acontece às 10 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 3015-6812 ou pelo e-mail imprensa@redecidadedigital.com.br.