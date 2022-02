Luiz Romanelli e Tião Medeiros “dobram” em defesa do Paraná 

Os deputados estreitam laços e definem atuação parlamentar conjunta

Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e Tião Medeiros (PTB) confirmaram nesta segunda-feira, 7, a atuação conjunta em defesa dos municípios do Paraná. Medeiros vai disputar a Câmara dos Deputados Federais, enquanto Romanelli deve renovar o mandato na Assembleia Legislativa.

“Tião Medeiros é uma grande liderança do Noroeste do Paraná e faz um trabalho muito profícuo em defesa de diversos municípios por todo o Estado. Ele inicia esta nova caminhada com muito entusiasmo e reúne todas as condições para obter sucesso na eleição para deputado federal. Terá o meu total apoio”, afirmou Romanelli.

Romanelli e Tião Medeiros têm atuação destacada em favor do Noroeste paranaense, com bases eleitorais consolidadas na região. “Com a decisão de Tião Medeiros, o Noroeste do Paraná ganha uma grande oportunidade de ampliar a representatividade regional em Brasília, o que é muito bom para o Paraná”, avalia.