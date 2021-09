MDB do Paraná traça metas para 2022

O deputado Anibelli Neto comandou na manhã desta segunda-feira uma reunião da nova executiva do MDB. Em pauta, os rumos do partido que está entre os três maiores partidos em recursos e tempo de televisão e está no centro dos debates.

Na reunião foram definidas as prioridades da atual gestão. Ficou definido que o MDB do Paraná vai apoiar a senadora Simone Tebet para a Presidência da República e um nome do Paraná para disputar o Senado.

Como parte da reorganização está também a discussão da chapa de candidatos a deputado estadual e federal para as eleições de 2022 e a chapa de prefeitos, vices e vereadores para as eleições de 2024.

A executiva definiu também que será feito conversas com todas as forças políticas para alcançar os objetivos do partido.

Tebet – A senadora Simone Tebet estará no Paraná dia 6 novembro para participar de um grande encontro do partido com a Fundação Ulysses Guimarães e a Convenção da Juventude Estadual do MDB.