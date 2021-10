Governo estadual ergue Parque de Cultura e Inovação na UENP

Terá 120 mil metros quadrados e será construído em Jacarezinho

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, confirmou nesta sexta-feira, 22, ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) o repasse de R$ 259 mil para criação do Parque de Cultura, Extensão e Inovação da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

No novo espaço será implantado um planetário, museu, salas multiuso, galpão cultural, incubadora de empresas e um local destinado ao desenvolvimento de protótipos de produtos, chamado de “espaço maker”.

“A Uenp está inserida em uma região onde há instituições de pesquisa e inovação que incentivam a criação de novos produtos e serviços, como o Tecpar, o Instituto Federal e a Universidade Federal Tecnológica. Com mais esse investimento, a Uenp poderá incentivar ainda mais o ensino tecnológico, com foco na inovação para melhorar a vida das pessoas e formar profissionais conectados com a tecnologia e o mercado”, enfatiza o deputado.

O Parque terá 120 mil metros quadrados e será construído em Jacarezinho. A meta é impulsionar as atividades culturais, de extensão, empreendedorismo e inovação em todos os 46 municípios da região.

Referência — Romanelli disse, ainda, que a proposta da Uenp é transformar o parque em um centro regional de referência cultural, permitindo à comunidade do Norte Pioneiro a participação e acesso à oficinas e exposições culturais, exposições científicas, atividades de diversos projetos de extensão, ações de empreendedorismo e inovação e oficina de línguas.

A reitora Fátima Padoan explica que, além disso, a meta é criar o Circuito Sustentável do Norte Pioneiro, que contará com o envolvimento e participação de acadêmicos dos cursos de biologia, química, física, matemática, história, português, inglês e libras. Esse processo, segundo ela, envolve parcerias importantes com a prefeitura de Jacarezinho, o Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e a Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

“Nosso desejo é desenvolver e fortalecer cultural e economicamente a região. Esse espaço irá beneficiar, por meio de oficinas culturais permanentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos bairros de Jacarezinho, como o Jardim São Luiz, Jardim Castro, Vila Prestes, Vila Setti, Panorama e Aeroporto, além de outros bairros mais distantes e nossa comunidade acadêmica”, disse.

Parceria — Para incentivar a unificação entre a educação e o desenvolvimento tecnológico, o Tecpar cedeu parte das instalações da unidade em Jacarezinho para a Uenp. Também foram disponibilizados três colaboradores para o desenvolvimento de soluções em conjunto com o corpo acadêmico da universidade.

Dessa forma, avalia Romanelli, a Uenp passa a se identificar cada vez mais com a região, por meio do incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. “O Norte Pioneiro tem na agricultura e pecuária sua maior fonte de economia. A Uenp tem a responsabilidade social com a região e atua nos diversos segmentos econômicos, com a difusão de tecnologias de gestão para a melhoria da competitividade das organizações públicas e privadas, o que faz com que o Norte Pioneiro seja um expoente no Paraná”.