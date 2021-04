UENP busca parceria com Marcelo

Visando projeto cultural que beneficiará Norte Pioneiro

A reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, apresentou, nesta semana, o projeto Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP ao prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

A reunião, que contou com a participação do vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa, da pró-reitora de Extensão e Cultura, Simone Castanho e do chefe de Gabinete, Fúlvio Boberg, buscou encaminhar parceria para ações e obras que serão realizadas no antigo Tecpar de Jacarezinho, espaço cedido à UENP.

Durante o encontro, o diretor de Cultura da UENP, James Rios, apresentou o projeto geral planejado para o espaço que contará com Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, Planetário e o Galpão Cultural Romano Nunes (Cabelo) que irá concentrar oficinas permanentes de teatro, dança, violão, percussão, capoeira, artesanato, dentre outros. Ainda segundo o diretor, o objetivo é implementar o Parque Cultural em consonância com o Programa de Desenvolvimento da Cultura da Região Norte Pioneira, em parceria com o Governo do Estado, prefeituras municipais da região, Instituto Federal do Paraná (IFPR), iniciativa privada, agências de fomento e empresas estatais.

A reitora destacou que o desejo da Universidade é tornar o espaço uma referência cultural para o Norte do Paraná após a implementação de todo o projeto previsto para o local. A reitora acentuou ainda que a parceria com a Prefeitura será fundamental para viabilizar todas as ações previstas. “Nosso desejo é desenvolver e fortalecer cultural e economicamente nossa região. Mais especificamente, esse espaço irá beneficiar diariamente, por meio de oficinas culturais permanentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos bairros próximos ao Tecpar como o Jardim São Luiz, Jardim Castro, Vila Prestes, Vila Setti, Panorama e Aeroporto, além de outros bairros mais distantes”, disse a reitora.

“Reconhecemos a tradição e o potencial de Jacarezinho nas mais diversas formas de manifestações artísticas e culturais e esse legado certamente irá contribuir para que possamos trilhar caminho exitoso na realização desse projeto que irá impactar de maneira positiva toda região do Norte do Paraná. Essa parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, com apoio para obras de infraestrutura, iluminação, acesso, pista de caminhada e oficinas permanentes, será importantíssima para a concretização desse grande projeto que irá beneficiar de maneira direta a população da nossa região”, acentuou a reitora.

“Contaremos ainda com parceria do Instituto Federal do Paraná (IFPR), instituição que irá somar de maneira muito relevante para a realização dos trabalhos que estamos planejando”, finalizou a reitora.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, manifestou interesse no projeto apresentado pela Universidade e se colocou à disposição para atuar em prol das ações necessárias para sua viabilização. “Achei incrível o projeto apresentado pela Universidade. É importantíssimo o fomento à cultura. O projeto é muito bonito, é muito grande, o espaço é maravilhoso”, ressaltou o chefe do executivo.

“Reconhecemos que a cultura não é tratada como se deveria no Norte Pioneiro. Com esse projeto, vamos fomentar ações culturais para toda a região e aquele espaço será fundamental para isso”, concluiu Marcelo Palhares.

O vice-reitor lembrou a importância do Parque para a formação do conhecimento das crianças, jovens e adultos que visitarem o local. “Com toda a estrutura que pretendemos colocar à disposição daqueles que visitarem o Parque, sejam crianças, jovens, sejam adultos, pretendemos mudar a relação que as pessoas estabelecem com o conhecimento. O Planetário, um ambiente projetado com o objetivo de simular o ambiente terrestre desde seu surgimento, será o ponto de partida para uma viagem pela história da humanidade até chegarmos ao nosso tempo. Queremos proporcionar às nossas crianças e jovens estudantes da região um espaço que os grandes centros já possuem, possibilitando acesso ao que há de mais atual em tecnologia”, disse o vice-reitor, que está responsável pelo projeto.

Participou também da reunião a assessora técnica de Cultura da UENP, Beatriz Rodrigues Cunha.