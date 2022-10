Termina Semana de Arte de Jacarezinho

Confira a programação completa do evento

Organizada pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC), a III Semana de Arte e Cultura, iniciada segunda-feira, terminou nesta sexta-feira, dia 21.

Evento comemorativo aos dez anos de criação do Curso Técnico em Arte Dramática do Instituto Federal do Paraná/Campus Jacarezinho. Atualmente teve o currículo adaptado e recebeu nova nomenclatura: Curso Técnico em Teatro!

Mais informações em: jacarezinho.ifpr.edu.br

Dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail: nac.jacarezinho@ifpr.edu.br