Setembro com Triolé no Norte Pioneiro

Nove cidades da região receberão este mês diversão e cultura

Mais nove cidades da região do norte do Paraná vão receber em setembro a visita da trupe do “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro”, iniciativa que leva cultura e diversão para os moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes.

Por causa da pandemia, o projeto foi reestruturado para o formato híbrido, com ações presenciais e virtuais. Os atores da companhia, Alexandre Simioni e Gerson Bernardes, fazem um cortejo performance pelas ruas das cidades a bordo de um fusca amarelo, anunciando as atrações; porém, as outras atividades como espetáculos, oficinas e exibição de filmes com Mazzaroppi, ocorrem em formato virtual.

As cidades que vão receber o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” em setembro são: São Sebastião da Amoreira (02); Carlópolis (06 e 07); Guapirama (08 e 09); Tomazina (13 e 14); Siqueira Campos (15 e 16); Quatiguá (20 e 21); Joaquim Távora (22 e 23); Cornélio Procópio (27 e 28); e Assaí (29 e 30).

A iniciativa conta com o apoio da Copel e incentivo do Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná, e de prefeituras municipais da região do Norte Pioneiro.

Plantio de árvores

Além do evento nas cidades, também nesse mês de setembro, no sábado dia 25, os atores do Triolé vão plantar 50 mudas de árvores na Av. dos Expedicionários em Londrina. O plantio visa reduzir o impacto da poluição e garantir o resgate de carbono gerado durante o transporte do grupo e dos equipamentos por mais de 12 mil quilômetros.

Essa é a forma nobre encontrada pelo Triolé para compensar a emissão de 6,4 toneladas de gás carbônico geradas durante as viagens.