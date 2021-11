Santo Antônio da Platina tem R$ 85 mil para projetos culturais

Serão destinados mais de 85 mil reais para contemplar projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes lançou nesta sexta-feira (19), o Edital de Projetos Culturais com recursos advindos da Lei Aldir Blanc 2021.As inscrições estão abertas até o dia 10 de dezembro para artistas e produtores culturais com atuação no município.

Poderão ser inscritos projetos que possam se desenvolver por meio remoto e/ou presencial, voltado ao público adulto e infantil. Serão destinados mais de 85 mil reais para contemplar projetos culturais através de dois editais:

Edital I: Oficinas artísticas que serão desenvolvidas ao longo do próximo ano nas áreas de Artesanato, Artes Cênicas, Audiovisual, Artes Visuais, Cultura Popular, Literatura, Dança e Música. Neste edital os selecionados irão dar aulas sobre a oficina pretendida ao longo de 2022.

Edital II: Premiação de filmes/vídeos desenvolvidos por platinenses com categorias profissionais, amadoras e de documentário.

A premiação aos vencedores varia entre R$1,2 mil a R$5 mil reais, dependendo da categoria/modalidade em que o participante vai se submeter.

A inscrição é gratuita, e o período vai de 22 de novembro a 10 de dezembro de 2021 através dos formulários disponíveis na página da prefeitura : www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Lei Aldir Blanc

Esta é a segunda etapa da Lei Aldir Blanc, na primeira etapa realizada em 2020, o município recebeu R$353 mil em recursos e parte dos valores foram destinados para os artistas de Santo Antônio da Platina. Nessa segunda etapa, será utilizado o restante dos recursos não concluídos no ano de 2020.

Segue abaixo endereço eletrônico para acessar os editais:

Edital I : Oficinas formativas platinenses

Inscrições: Aqui

Edital II: Prêmio audiovisual talentos platinenses

Inscrições: Aqui